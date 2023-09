Dal 2005 è il presentatore del Festival Internazionale del Circo d'Italia: è Andrea Giachi, quinta generazione artistica della sua famiglia. "Aver appreso di essere stato riconfermato come voce ufficiale del Festival ha prodotto in me un'emozione speciale nonostante abbia calcato la pista di Latina per 17 edizioni consecutive" ha dichiarato Andrea Giachi. "Far parte di questa grande squadra, che negli anni sempre più ha assunto per me i tratti propri di una famiglia – ha proseguito Andrea nell'intervista rilasciata all'Ufficio Produzione del Festival – è al tempo stesso un grande onore ed un onere importante: ne ricavo energia, entusiasmo ed emozioni sempre nuove". Anche quest'anno Andrea avrà al suo fianco Alessia Dell'Acqua, ormai apprezzatissima nel suo ruolo di presentatrice: "non vedo l'ora di poter oltrepassare la tenda rossa con la mia compagna di viaggio, Alessia – ha proseguito Andrea – per poter presentare al pubblico del Festival un'edizione che, dai numeri in gioco, si preannuncia davvero interessante". L'attesa presenza di Andrea Giachi al centro della pista del Festival è indubbia garanzia di assoluta professionalità e di rara competenza.

Il sorriso, l'entusiasmo, la vitalità ma soprattutto l'umiltà di Alessia Dell'Acqua sono certamente alla base del successo personale che Alessia continua a riscuotere a Latina ottenendo il crescente consenso del pubblico. Raggiunta dall'Ufficio Produzione del Festival, Alessia ha dichiarato: "sinceramente faccio ancora fatica a credere di potermi ritrovare per il terzo anno consecutivo al centro della pista di uno dei Festival del Circo più importanti al mondo! Ho atteso con il cuore in gola questa conferma ed ora sembra che il mio sogno si stia realizzando". Alessia sarà dunque al fianco di Andrea Giachi a garantire una conduzione del Festival dialogata ed informale così come già occorso in occasione delle due scorse edizioni. "Per me – ha proseguito Alessia – tornare a Latina al fianco di uno straordinario professionista come Andrea Giachi, oltre che una straordinaria opportunità di crescita, rappresenta un'esperienza di amicizia e di familiarità con la famiglia Montico, cui sono particolarmente affezionata, ma anche con l'intero staff di Produzione che apprezzo tanto".

In conclusione Andrea Giachi ed Alessia Dell'Acqua hanno dichiarato: "quest'anno avremo 24 nazioni in gara con più di 100 artisti provenienti da tutto il mondo. Orgoglio e passione ci portano ad invitarVi alla 24^ edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia!".