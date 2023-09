Tutto pronto per la Festa di San Michele Arcangelo. Tre giorni di festeggiamenti per la ricorrenza del Santo Patrono, tra tradizione, serate musicali, sport e tanti appuntamenti.

Un programma ricco, con intrattenimenti per tutte le età, con i Nomadi, i The Latinas a scaldare le serate e uno spazio dedicato ai giovani con la finale di Aprilia Original Music. Anche quest'anno l'evento legato al santo patrono della Città di Aprilia è stato organizzato dal Comune di Aprilia insieme alla Pro Loco Aprilia, in collaborazione con l'Associazione Aprilia Commercio. Ai consueti appuntamenti religiosi – la messa in onore di San Michele e la processione religiosa – si accosteranno come sempre gli appuntamenti con la musica, lo sport e l'intrattenimento che animeranno i tre giorni di festa, Venerdì 29 Settembre, Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre.

La scelta dell'artista di punta per l'edizione 2023 è ricaduta su "I Nomadi", gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano, noti per successi intramontabili quali "Io vagabondo", "Il vento del nord" e "Dio è morto". La scelta dell'amministrazione per le altre due serate è stata quella di lasciare spazio alle giovani band emergenti e agli artisti locali. Sabato si esibiranno sul palco le band locali "Rock Dogs", "Four Twenty P.M.", "Funky Valentine" e a seguire i "The Latinas & Friends", che ospiteranno esibizioni di Roberto Angelini, il Cile e Adamo Dionisi. Venerdì 29 Settembre si terrà la finale del contest "Aprilia Original Music.

Oltre all'intrattenimento, non mancheranno i tradizionali stand, distribuiti in maniera tale da dare risalto alla peculiarità tematica di ogni espositore e ad abbracciare le diverse strade del centro. Il mercatino dell'usato e dell'artigianato esporrà in via dei Lauri; piazza Marconi sarà dedicata agli stand raccolti sotto il marchio Aprilia in Latium; i banchetti con prodotti tipici regionali "Gusti e Sapori d'Italia" saranno esposti lungo via degli Oleandri. Un momento dedicato allo sport è previsto per Domenica 1° Ottobre 2023, alle 9.30 presso il parco Europa del quartiere Toscanini, dove l'Associazione ASD 360° organizzerà la gara ciclistica MTB "Trofeo San Michele – Baby Cross Due".

Di seguito il programma completo degli eventi.

Venerdì 29 Settembre 2023

Ore 09:00 Apertura dei festeggiamenti con i tradizionali tre spari di fucili artigianali

Ore 10:00 Mercatino dell'usato e dell'artigianato in via dei Lauri

Ore 12:00 Stand Aprilia in Latium piazza Marconi

Ore 17:00 Apertura stand "Gusti e sapori d'Italia", via degli Oleandri

Ore 18:00 Messa in onore del santo patrono San Michele Arcangelo

Ore 19:00 Processione religiosa accompagnata dalla banda musicale La Pontina Città di Aprilia

Ore 21:30 Finale del contest "Aprilia Original Music"

Sabato 30 Settembre 2023

Ore 11:00 Discesa della bandiera da parte dei paracadutisti della A.S.So.Par. Italia

Ore 11.30 Esibizione banda della Fanfara dell'Associazione nazionale Bersaglieri – sezione Adelchi Cotterli di Aprilia

Ore 19:30 Intrattenimento musicale con "Rock Dogs", "Four Twenty P.M.", "Funky Valentine"

Ore 21:30 Serata musicale, esibizione "The Latinas & Friends", ospiti Roberto Angelini, il Cile, Valentina Del Re e Adamo Dionisi

Domenica 1 Ottobre 2023

Ore 9:00 Stand educazione alla pace, stand sociale, stand rilievo parametri vitali e spazio dimostrativo per attività Mass-Traning BLSD della Croce Rossa Italia

Ore 9.30 Manifestazione ciclistica di MTB, "Trofeo San Michele Arcangelo- Città di Aprilia- Baby Cross Due, organizzato da ADS 360° presso il Parco Europa quartiere Toscanini

Ore 16:30 Spettacolo "Cerchio Aereo" a cura dell'Associazione Body

Ore 21:00 Consegna premi San Michele

Ore 21:30 Spettacolo musicale con artista principale, I Nomadi

Ore 23:30 Spettacolo pirotecnico