Il Comune di Minturno, grazie all'associazione Co.S.Mo.S. ODV, ha i suoi CicloAmbasciatori Appia 2023. Ciò grazie all'appuntamento di stamattina della Regina viarum, con l'Appia grande protagonista. Il suo tracciato verrà percorso interamente (e eroicamente!) da Roma a Brindisi da 24 staffette cicloturistiche. Stamattina ciascuna delle staffette avrà l'obiettivo di trasportare il "simbolo dell'Appia Antica", che quest'anno è la colonna romana, da Roma a Brindisi, per poi fare ritorno nella Capitale nella stessa giornata. Il percorso sarà diviso in 24 tappe, con distanze che variano da 35 a 70 chilometri per ognuna. Il Co.S.Mo.S. ODV coordinerà la tappa di Minturno, con base presso l'albergo-ristorante "Teatro Romano". Da qui, alle ore 9 di stamattina, partiranno due staffette: una sarà diretta verso Terracina e l'altra in direzione Santa Maria Capua Vetere. Gli staffettisti "ambasciatori" minturnesi sono Giandomenico Simeone, Giorgia Servidio, Antonio Fabrizio, Domenico Migliorato, Luigi Di Camillo, Emanuela. Ieri altri quattro ciclostorici del CO.S.MO.S., col nome de "La Marittima" Luca Gargiulo, Gianfranco Onairda, Raffaele Moraca e Cristian Aurilio, hanno compiuto un'impresa "Eroica" partecipando alla omonima manifestazione partita da Gaiole in Chianti e conclusasi a Siena, dopo 203 km.