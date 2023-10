Oggi, 35 anni fa, nasceva Latina Oggi. La vignetta che vedete in queste pagine è il regalo che ci ha fatto Giacap (al secolo Gianni Caputo) per questo compleanno speciale. E abbiamo deciso di condividerlo con voi, perché in qualche modo questo è un giorno importante anche per voi, che quotidianamente ci date fiducia acquistandoci in edicola.

Nell'ottobre del 1988 il presidente della Repubblica Italiana era Francesco Cossiga (DC), il Presidente del Consiglio era Ciriaco De Mita ed il presidente degli Stati Uniti era Ronald Reagan. In quella settimana di ottobre in Italia si ascoltavano I don't want your love dei Duran Duran e Desire degli U2. A Latina, il 16 ottobre 1988, usciva per la prima volta in edicola Latina Oggi, primo quotidiano della storia della provincia pontina. Trentacinque anni dopo, passando attraverso grandi scoop, soddisfazioni, ma anche delusioni, crisi, difficoltà, Latina Oggi è ancora qui, tra le vostre mani.

E le facce che vedete qui accanto, nelle caricature di Giacap, sono quelle di chi ogni giorno lavora, assieme a una nutrita schiera di valenti collaboratori, per dare ai lettori un'informazione che sia puntuale, precisa, leale ed equilibrata. Auguri a noi, ma soprattutto grazie e voi fedeli lettori.