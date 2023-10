Al via la nuova Stagione di prosa dello storico teatro gaetano, nata dalla collaborazione tra il Comune di Gaeta, l'ATCL Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e il Cinema Teatro Ariston. Un progetto culturale articolato rivolto a varie tipologie di pubblico, dagli appuntamenti per famiglie, a spettacoli rivolti al mondo della scuola e una prestigiosa stagione di prosa con sette spettacoli serali, di cui un fuori abbonamento, proposti da dicembre 2023 ad aprile 2024, con grandi nomi del panorama teatrale italiano, artisti autori e nuova drammaturgia.

Si comincia con uno spettacolo in fuori abbonamento. Martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21.00 Peppe Barra presenta "La Cantata dei pastori", uno spettacolo antico, frutto di secoli di devozione, ma sempre di rara suggestione, "natalizio" nel senso più sacro, ma anche comico e popolare dove la rivisitazione della Natività attraversa la lingua e la storia della città di Napoli.

La stagione in abbonamento del Teatro Ariston avrà inizio il 16 gennaio 2024 ore 21.00 con Enzo Decaro nella tragedia tutta da ridere, scritta da Peppino De Filippo "Non è vero ma ci credo", in cui si raccontano i perenni incubi dell'avarissimo imprenditore Gervasio Savastano che crede di essere vittima della iettatura.

"La strana coppia" è uno dei testi più famosi di Neil Simon da cui fu tratto l'indimenticabile film con Jack Lemmon e Walter Matthau. Felix e Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento a New York. Questo incontro - scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da l'"inedita" coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia lunedì 12 febbraio 2024 ore 21.00.

Tratto dal film campione d'incassi di Eric Toledano e Olivier Nakache, una storia importante di amicizia e di speranza interpretata da Massimo Ghini e Paolo Ruffini. In "Quasi Amici", in scena martedì 5 marzo alle ore 21.00 interpretano rispettivamente i ruoli di un uomo agiato, colto e affascinante che il destino condanna all'immobilità e di un ragazzo della periferia, cresciuto sulla strada, sveglio e intraprendente. Questi due uomini si incontrano per caso e diventeranno indispensabili l'uno per l'altro, riscoprendo la meraviglia della vita.

Venerdì 15 marzo ore 21.00, Paolo Caiazzo con la sua compagnia presenta "Separati…ma non troppo", scritto con Francesco Procopio. La pièce racconta le vicende di Giulio e Nicola. Il nuovo stile di vita rende i due amici affiatati e complici nell'affrontare le ex compagne, ma un incontro al buio scatenerà tra i due confusione, rivalità e ritrovata gelosia.

Si prosegue martedì 2 aprile 2024 con Enzo Iachetti e Vittoria Belvedere in "Bloccati dalla neve" di Peter Quilter. Una violentissima tempesta di neve costringe Patrick, un uomo di mezza età e Judith, sua vicina di casa ad una quarantena forzata. Lo scontro è inevitabile, un'altalena di litigi furibondi a folli risate. Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune? Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine della tempesta di neve?

La stagione di prosa del teatro Ariston si concluderà il 23 aprile alle 21.00 con "O Tello, o…io" con Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Susy Del Giudice, Fabio Balsamo, Arduino Speranza. Le disavventure di una compagnia amatoriale alla vigilia di un debutto che si prepara a mettere in scena "Otello". Tra deliranti discussioni tra gli attori e la disperazione per l'improvvisa defezione dell'attore protagonista, si arriva ad una sofferta decisione: sarà proprio il regista ad interpretare Otello, senza conoscerne la parte…

Il cartellone per il teatro scuola e il teatro famiglie, realizzato in collaborazione con il Teatro Bertolt Brecht, propone gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con due rassegne.

Il teatro per famiglie prevede tre spettacoli che sapranno coinvolgere e appassionare il giovane pubblico con rielaborazioni di grandi classici letterari del mondo dell'infanzia. Sabato 20 gennaio 2024 - ore 17.00, la Compagnia Molino d'Arte - Altamura presenta Peter Pan, rivisitazione del celebre personaggio di J. M. Barrie che racconta una storia senza tempo in cui adulti e bambini si ritroveranno festosi, e di cui si sentirà il desiderio di continuare a parlare. Secondo appuntamento con "Il Mago di Oz" del Teatro Bertolt Brecht di Formia, in scena sabato 24 febbraio alle ore 17.00. Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE WIZARD OF OZ, lo spettacolo IL MAGO DI OZ ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy. L'ultimo appuntamento del Teatro per Famiglia è previsto sabato 23 marzo sempre alle 17.00 con la Compagnia dei Guardiani dell'Oca di Chieti con "Biancaneve", favola eterna in una nuova e suggestiva rivisitazione musicale.

Grande attenzione alle giovani generazioni, con la rassegna "La scuola va a teatro" per riavvicinare i bambini al mondo teatrale e alla creazione scenica. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna l'evento di Natale, giovedì 7 dicembre 2023, con "Gennarino nel paese di Natale" de La mansarda di Caserta. Lo spettacolo nasce dalle mille domande che si pongono i bimbi su Babbo Natale e la sua magica consegna dei doni. Evento speciale per la Giornata della Memoria giovedi 18 gennaio 2024 con "Gli ebrei di Schindler" de La Mansarda di Caserta, spettacolo liberamente tratto dal romanzo di Thomas Kenneally, da cui Steven Spielberg ha tratto il suo celebre film. Chiude la rassegna di Teatro Scuola "Scuola di magia" con il Teatro Verde di Roma, in scena il 28 febbraio 2024. Una fiaba moderna che ha come protagonisti due maghetti pasticcioni che ci fanno riflettere sulla necessità di avere fiducia in sé stessi e scoprire il proprio talento.

Info: Teatro Ariston Gaeta - Piazza della Libertà 19 04024 - tel. 0771463067 - 351 6464100

www.aristongaeta.it - cineariston@libero.it