Cantare, cantare sempre e soprattutto insieme. Questo è lo spirito che dà il via alla 25ª edizione della Rassegna "Canti della Montagna", organizzata dal Coro A.N.A di Latina con la partecipazione e sostegno del Rotary Club di Latina. La rassegna "I canti della Montagna" inizia nel 1995 e da sempre ospita cori provenienti da tutta Italia ed Europa che negli anni hanno visitato e goduto le bellezze del nostro territorio. Ospiti della rassegna di quest'anno sono il Coro "Voci del Serchio" di Castelnuovo di Garfagnana e il Coro "Croz da la Stria" di Spiazzo che sarà il primo ad esibirsi, domani alle 20:00 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Aprilia. Serata di Gala poi sabato 21 al Teatro D'Anninzio di Latina alle 21:00, con i due cori ospiti accompagnati dal Coro A.N.A. Latina. Il ricavato della serata (i biglietti partono da 10 euro) sarà devoluto all'Associazione Centro di aiuto alla Vita "Emmanuele" di Latina. Info sui canali social del coro A.N.A Latina e sul sito www.coroanalatina.it/rassegna

