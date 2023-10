Otto serate di prosa con il debutto il 5 dicembre affidato ad uno spettacolo interpretato e diretto da Silvio Orlando. A sette anni di distanza dalla sua chiusura il teatro D'Annunzio riapre ufficialmente con una stagione affidata all'Atcl i cui contenuti emergono dalla delibera di giunta approvata il 23 ottobre e pubblicata ieri in albo pretorio. Un cartellone per «proiettare l'offerta culturale nell'ambito del panorama cittadino – si legge nell'atto - e mantenere saldo il rapporto con il pubblico e la Comunità in genere, sempre particolarmente attenta nel seguire le proposte fornite dal Teatro Comunale "G. D'Annunzio». Apre la stagione il 5 dicembre lo spettacolo 'LA VITA DAVANTI A SE' di Romain Gary interpretato e diretto da Silvio Orlando accompagnato dall'Orchestra Terra Madre. Il 20 gennaio verrà invece messo in scena lo spettacolo 'DUE PAPI' di Anthony McCarten con Mariano Rigillo, Giorgio Colangeli, Anna Teresa Rossini, Ira Fronten con la regia di Giancarlo Nicoletti, una Produzione I Due della Città del Sole/Goldenart/Altra Scena. Poi si prosegue il 2 febbraio con 'QUASI AMICI', adattamento e regia di Alberto Ferrari con Massimo Ghini e Paolo Ruffini. Il 15 febbraio andrà in scena 'OTELLO' di William Shakespeare con Valentina Acca, Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni, Federica Fracassi, Federica Fresco, Ilaria Genatiempo, Viola Marietti, Cristiana Tramparulo e per la Regia di Andrea Baracco. Il 9 marzo protagonista al D'Annunzio sarà Maurisa Laurito con lo spettacolo 'VASAME' con Enzo Gragnaniello e 3 musicisti per la regia di Massimo Venturiello.

Il 13 aprile ci sarà 'CHE DISASTRO DI PETER PAN' di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields, con Marco Zordan, Alessandro Marberti, Viviana Colais, Stafania Autuori, Igor Petrotto, Valerio Di Benedetto, Matteo Cirillo, Massimo Genco, Riccardo Giacomini, Carolina Gonnelli e Ilaria Orlando e per la Regia di Adam Meggido. Il 24 aprile si prosegue con lo spettacolo 'L'INFERIORITA' MENTALE DELLA DONNA' di Giovanna Gra con Veronica Pivetti mentre in 5 maggio andrà in scena 'IL CASO JEKYLL' adattato dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson, diretto e interpretato da Sergio Rubini con Daniele Russo. Fuori abbonamento è previsto, ma da confermare, l'11 novembre Pierpaolo Spollon con il suo spettacolo ‘Quel che provo dir non so' mentre il 7 dicembre è previsto il concerto di Nino D'Angelo. Domani alle ore 11.30, dovrebbe invece tenersi la conferenza stampa (già rinviata una volta) di presentazione della stagione teatrale, indetta dal sindaco Matilde Celentano e a cui prenderanno parte Luca Fornari e Isabella Di Cola, rispettivamente amministratore delegato e direttrice artistica di Atcl - Circuito Multidisciplinare del Lazio.