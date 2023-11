Halloween 2023 a Cisterna, premiati ancora una volta da una grande risposta di pubblico.

Secondo anno, per l'Associazione dei Commercianti, con l'evento del 31 ottobre. La cittadinanza risponde ancora una volta con una grande presenza.

Un Halloween patrocinato dal Comune di Cisterna di Latina, che rinnova così la fiducia verso gli operatori del Centro e con l'entusiasmo del Consiglio Comunale dei Giovani, che ha contribuito proponendo inclusione, grazie alla collaborazione delle Associazioni di Volontariato, e che si è fatto trovare pronto ad un evento di questa portata.

La Presidente Valentina Iona, dell'Associazione Commercianti del Centro: "Devo assolutamente premettere e ringraziare tutti i commercianti che si sono visti invadere le proprie attività, fin dalle prime ore del pomeriggio, da un esercito di Zombie, Fantasmi, Maghi, Mercoledì e tutti gli altri, per accaparrarsi il maggior numero di caramelle possibili.

L'entusiasmo dei bambini, ci premia sopra ogni altra cosa.

Devo ringraziare il nostro Direttivo, che sta lavorando costantemente dietro le quinte, tra mille difficoltà, non solo per il bene del nostro settore, ma per contribuire all'intrattenimento e alla creazione di momenti di aggregazione e divertimento per i cittadini. A voi, un ringraziamento speciale, per questo percorso insieme.

Ringraziamo l'Amministrazione Comunale, l'Assessora Michela Mariottini ed il Consiglio Comunale dei Giovani, con cui si è creata la simbiosi giusta, sperando che siano rimasti soddisfatti.

Alle Associazioni ONMIC e L'Agorà, il grazie è doppio, perché ogni singolo giorno operano per renderci migliori. Decorazioni, maschere e Truccabimbi, sono state un gran successo.

Non fermiamoci, ma puntiamo a fare ancora meglio!"