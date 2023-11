Prende il via domani la seconda edizione del festival di musica sacra popolare "Angeli e Pastori", in programma fino al 28 novembre all'interno di uno dei luoghi più importanti della cristianità, il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, sotto la direzione artistica dell'etnomusicologo di Maranola di Formia Ambrogio Sparagna. Dopo il notevole successo riscontrato lo scorso anno, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini poco abituati ad assistere a concerti nei teatri e nelle sale da concerto ubicate nel centro dell'Urbe, anche questa edizione, ad ingresso libero, offre la ghiotta occasione di godere di spettacoli originali e innovativi con artisti di chiara fama.

Ad esibirsi, oltre allo stesso Ambrogio Sparagna, l'Orchestra Popolare Italiana dell'auditorium Parco Della Musica di Roma, Ziad Trabelsi, Theodoro Melissinipoulos, Davide Rondoni, Raffaello Simeoni, Mario Incudine e Antonio Vasta, Marco Tomassi e Marco Iamele. L'inaugurazione domani al Nuovo Santuario ore 11 con ‘Laudato Siì. Verso il Canto delle Creature', con l'Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna, la partecipazione di Ziad Trabelsi, un cantore dell'Islam, e Theodoro Melissinopoulos, cantore ortodosso, accanto a musicisti di varie fedi religiose, dedicato alle celebrazioni per l'otto centenario di San Francesco. Partendo dall'esempio del ‘Cantico delle Creature' e dalla ricchezza di antiche laudi popolari, Sparagna propone una Messa concerto dove una serie di canti della tradizione sacra popolare italiana descrivono la grandezza del Creato.

L'11 novembre ore 20 all'Antico Santuario ‘Il Suono della Luce', agorà poetica per la pace con Davide Rondoni & Resonare. Un evento originale e a molte voci coordinato da Davide Rondoni, uno dei poeti più autorevoli del panorama nazionale, che dialogherà con altri undici poeti italiani e romani, ‘tradotti' in LIS da Valeria Spagnuolo. Il 19 novembre ore 12, alla Parrocchia Sacra Famiglia ‘Incanti Sacri. A Sud del Sud dei Santi', con Mario Incudine, Antonio Vasta e Pino Ricosta. Un viaggio musicale e teatrale nei canti della tradizione popolare, alla scoperta di luoghi, radici e folclori nascosti, con particolare attenzione alle tradizioni del Sud Italia. Pluripremiato cantautore, attore, regista e musicista, Mario Incudine torna a Roma per raccontare la sua Sicilia. Antonio Vasta è un compositore specializzato in repertori paraliturgici siciliani e virtuoso di zampogna a paro dei Nebrodi.

Il 26 novembre ore 11 al Nuovo e all'Antico Santuario ‘La Messa dei Pastori' con Marco Tomassi, Marco Iamele, Zampogneria, Coro Popolare San Filippo Neri. Un oratorio musicale all'interno della celebrazione liturgica in cui i protagonisti ridiventano i pastori che hanno ‘scoperto' l'immagine miracolosa che ha dato vita al culto e alla costruzione del Santuario della Madonna del Divino Amore. In primo piano gli strumenti musicali della tradizione come zampogne, ciaramelle e strumenti musicali rituali come il fischiareglio, le campanine, l'ombrello di San Filippo, il bastone sonoro di S. Alfonso. Spettacolo per un grande pubblico in vista della Giornata Internazionale della Disabilità. Oltre a Erasmo Treglia e Ambrogio Sparagna, in scena il liutaio Marco Tomassi e ancora Raffaello Simeoni, Marco Iamele, Zampogneria, il gruppo corale Polifonia Aurunca e altri ospiti.