Chanel Totti a Campoverde per il suo sabato sera in discoteca. Accompagnata dall'inseparabile fidanzato Cristian Babalus la figlia più grande di Francesco Totti e Ilary Blasi ha scelto lo Smaila's Disco Show per trascorrere alcune ore tra musica e divertimento.

La giovane ha condiviso nelle sue Instagram stories un video della propria serata: posizionata dietro la consolle, riprendendo Alessandro Basciano, ovvero il dj special guest dell'evento, e come sottofondo la canzone "Voglio Sapè" remix di Gigi Finizio.

Il territorio pontino resta un punto di riferimento per la famiglia Totti, non solo per il "Capitano" e per Ilary. Ogni stagione ha il suo tempo, e la sua location. In estate Chanel è stata vista più volte sulla spiaggia di Sabaudia, insieme al fidanzato negli stabilimenti più in voga del litorale; si è concessa anche qualche giorno a Ponza. L'altra sera, invece, nel primo vero sabato autunnale dal sapore d'inverno, ha deciso di raggiungere lo Smaila's. Accolta dalla direzione artistica, Chanel ha attirato l'attenzione dei presenti, concedendosi senza problemi alle foto di rito. Sorrisi per tutti e massima disponibilità, papà Francesco le ha insegnato il valore dell'umiltà, lui che non ha mai disdegnato di concedersi ai suo tifosi perché «la fama dei vip arriva grazie al pubblico». E Chanel Totti di appassionati che si interessano alla sua vita privata ne ha tanti: oltre 450mila follower la seguono su Instagram, a soli 16 anni. Le sue giornate vengono raccontate ormai dai media più importanti della Capitale. E' diventata - nonostante la giovane età - a tutti gli effetti un vero personaggio pubblico, tanto è il "peso" di chiamarsi Totti.

Grande soddisfazione per il direttore artistico del locale di Campoverde, Davide Tosi, che è riuscito a mettere insieme un evento degno di questo nome: Alessandro Basciano in consolle, Chanel Totti alle sue spalle (un milione e mezzo di follower in due). «Sono serate del genere che mi fanno innamorare sempre di più del mio lavoro - ha sottolineato Davide Tosi - Basciano ha dato spettacolo, Chanel è stata una bellissima sorpresa. Ha promesso che tornerà a trovarci e noi l'accoglieremo con grande gioia».

Magari già dal prossimo appuntamento, quello del 18 novembre quando allo Smaila's Disco Show è in programma il nuovo show di "Area51"