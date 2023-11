Appuntamento domani alle 17:30 a Gaeta per l'inaugurazione del Villaggio delle Favole di Luce, quest'anno collocato tra Piazza della Libertà e Viale Battaglione Alpini Piemonte. Un villaggio incantato, che ospiterà fino al 14 gennaio tante attrazioni, tra cui la pista di pattinaggio, il presepe di ghiaccio più grande d'Italia, il "Campo dei Troiani", con esibizioni di artisti di strada, funamboli e trampolieri, gli spettacoli di Pulcinella, mostre d'arte e fotografiche e tanta animazione musicale. Non mancheranno, inoltre, lo spettacolo di Favole di Luce, a cura del Centro del Movimento di Rita Spinosa e dedicato alla celebre favola dello Schiaccianoci, e l'incanto della Fontana di San Francesco, con giochi d'acqua, luci e suoni, in un sogno incantato. Tra gli eventi più attesi del weekend che sta per iniziare, il concerto, in programma sabato 18 novembre, alle 19:30, in Piazza XIX Maggio, del Maestro Enzo Avitabile e dei Bottari, che sarà aperto dalla musicista, nonché direttore artistico dell'evento, Valentina Ferraiuolo. Sempre sabato presso l'Auditorium Santa Lucia, partirà la rassegna "Natale a Santa Lucia – il Mito di Cajeta", un contenitore culturale ispirato alla nutrice di Enea, in cui musica, storia, mitologia, artigianato, gastronomia locale e tradizioni saranno gli ingredienti per dare luce al quartiere Sant'Erasmo, grazie all'Associazione Tamburo Rosso. Per maggiori informazioni sugli eventi di Favole di Luce, è possibile visitare il sito www.luminariegaeta.it (http://www.luminariegaeta.it/) o la pagina Facebook in costante aggiornamento Luminarie di Gaeta – Favole di Luce.