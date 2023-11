Il Comune di Latina annuncia l'anteprima del Latina Storiafest, un evento culturale senza precedenti nell'ambito cittadino, dedicato alla celebrazione della storia, alla promozione della conoscenza e all'entusiasmante coinvolgimento della nostra comunità.

L'anteprima, denominata "Latina incontra la storia", avrà luogo venerdì 1° dicembre, con la partecipazione attiva di tutti gli istituti scolastici superiori di Latina, coinvolgendo le quinte classi in un'esperienza unica.

"Quest'iniziativa, organizzata dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con la professoressa Nicoletta Zuliani, mia delegata ai Grandi eventi, rappresenta – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano - il primo passo di un progetto ambizioso che, nel novembre 2024, si concretizzerà nella prima edizione del Latina Storiafest, un festival pluriennale dedicato interamente alla storia in tutte le sue sfaccettature. Patrocinato dal Ministero della Cultura, il festival promette di diventare un'icona per la nostra città".

"‘Latina incontra la storia' offrirà – ha aggiunto la professoressa Zuliani - un'anteprima delle eccellenze che caratterizzeranno il festival del 2024, presentando una serie di eventi imperdibili, arricchiti da contenuti di altissima qualità e dalla partecipazione attiva dei giovani delle scuole. Saranno gli studenti, infatti, che introdurranno relatori e interventi nella sessione mattutina saranno protagonisti anche del momento di intermezzo musicale curato dal Liceo Musicale Manzoni di Latina con un duo di chitarre classiche e soprano".

Il programma dettagliato dell'Anteprima prevede due momenti distinti:

Mattina - Teatro D'Annunzio

• 09:30: Presentazione dell'evento, saluti istituzionali, prospettive.

• 10:00: Michelangelo La Rosa: "I Primi Uomini dell'Agro Pontino"

• 10:50: Intermezzo musicale a cura del Liceo Musicale Manzoni di Latina.

• 11:00: Gianluca Barneschi: "1943: 007, il Re e Badoglio"

• 12:00: Paride Minervini: "Cold Case: la balistica forense e le nuove tecnologie"

Pomeriggio - Sala De Pasquale (Palazzo Comunale)

• 16:00: Professoressa Isabella Pugliese: "La Latina nell'Italienische Reise di Goethe"

• 17:00: Architetto Paolo Costanzo: "Littoria 1932 "Città nuova" del ‘900: Contesti – Analogie - Differenze"

• 18:00: Andrea Romoli: "Giornalisti in guerra" seguito dal Premio per la "Divulgazione storica" ad Andrea Romoli

Il Latina Storiafest si prefigura come un'occasione senza precedenti per appassionati di storia, studenti e cittadini desiderosi di approfondire le tematiche storiche attraverso un confronto vivo e coinvolgente con illustri relatori.