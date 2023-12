L'amministrazione comunale stanzia 37mila euro per il Natale Apriliano. Nella seduta di lunedì la giunta Principi con una delibera ha approvato il piano economico della rassegna presentato dall'associazione Pro Loco di Aprilia, un programma che prevede eventi dall'8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 (sia in centro che in periferia) per un costo complessivo di 40mila euro, somma che oltre al contributo comunale potrà contare su sponsorizzazioni per 3mila euro. Diverse saranno le iniziative che verranno organizzate in questa edizione del Natale Apriliano, la più interessante riguarda la pista di pattinaggio sul ghiaccio che a differenza dello scorso anno sarà coperta e verrà installata nel parco Falcone e Borsellino in via dei Mille. Tra le novità ci sarà inoltre "Natale in Biblioteca", il progetto culturale promosso in collaborazione con i volontari del servizio civile e con gli uffici dell'assessorato alla cultura, oltre chiaramente alle iniziative tradizionale come il concerto della banda musicale "La Pontina-Città di Aprilia", i Babbi Natali in Vespa, il mercatino delle pulci in via dei Lauri e quello domenicale in piazza Roma. Tutte le iniziative in calendario sono state presentate questa mattina in aula consiliare dal sindaco Lanfranco Principi, dagli assessori Carola Latini ed Elvis Martino.