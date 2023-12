Senza fretta, con calma, in completo "Relax", l'artista pontino Edoardo D'Erme, in arte Calcutta chiude il 2023 in grande stile. Il suo ultimo album "Relax" prodotto da Bomba Dischi/Sony Music, disponibile in due versioni vinile – Vinile Nero 180 gr. e Vinile Bianco 180 gr. (con cover alternativa) è già stato certificato Disco d'Oro mesi fa e le sue esibizioni dal vivo per il tour invernale hanno registrato tutti sold out, non sono bastate nemmeno l'aggiunta della data zero a Mantova a novembre e il raddoppio delle date di Milano e Roma. Ieri sera i suoi fan hanno ascoltato e cantato insieme a lui i brani del suo ultimo album insieme ad altri suoi grandi successi che lo hanno reso famoso. Undici le tracce in Relax che sono state recensite benevolmente anche dalla critica che ha definito il disco "un vero e proprio manifesto poetico, profondo, viscerale, ironico e ricco di contraddizioni, esattamente come la vita". Calcutta ha già fissato la prima tappa del tour estivo, si parte il 22 giugno 2024 a Lignano Sabbiadoro. Il cantautore pontino classe ‘89, il 30 giugno si esibirà nuovamente nella sua Regione al ‘Rock in Roma' all'Ippodromo delle Capannelle. Prevendite senza troppo relax (visti i sold out) sui portali: Live Nation Italia e DNA.