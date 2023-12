Niente concerto, questa sera al D'Annunzio, per Nino D'Angelo: il cantante, per problemi di salute, non potrà essere presente all'evento. Il concerto è stato rinviato al 23 dicembre alle 21 e i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data.

