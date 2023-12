Da rinviato ad annullato. È di pochi minuti fa, la seconda nota degli organizzatori dell'evento, con cui viene ufficializzato l'annullamento del concerto di Nino D'Angelo, che era previsto per questa sera. Il cantante non potrà essere sul palco del D'Annunzio per questioni di salute e inizialmente era stato comunicato che il concerto sarebbe stato solamente rinviato al 23 dicembre e che i biglietti sarebbero stati validi per tale data.

Ora la seconda nota: "Si comunica che il concerto di Nino D'Angelo, previsto stasera (venerdì 8 dicembre), al Teatro D'Annunzio di Latina, nell'ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci, è annullato, causa problemi di salute dell'artista. I rimborsi potranno essere richiesti entro il 16 dicembre 2023"