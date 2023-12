Si terrà oggi a Latina, presso l'ex cinema Tirreno in via XXIV Maggio, nella Chiesa Immacolata alle ore 17,30, la presentazione del libro "Guerra alla Pace" di Franco Fracassi. Guerra alla Pace è un libro inchiesta che scava a fondo sulle cause del conflitto israelo palestinese, l'autore ha svolto una inchiesta, durata quasi dieci anni, raccogliendo documentazione in svariate parti del mondo. Alla iniziativa parteciperanno oltre all'autore Franco Fracassi anche l'ex ambasciatrice Elena Basile. Si terrà inoltre una raccolta fondi da destinare alla Mezza Luna Rossa Palestinese.