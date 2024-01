Il 2024 vede il ritorno sul grande schermo di Chiara Francini, che Leonardo Pieraccioni ha voluto nel suo film "Pare parecchio Parigi", protagonista con Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. Regista e interprete, ma anche autore del soggetto tratto da una vicenda vera e firmato a quattro mani con Filippo Bologna, Pieraccioni ci racconta la storia di tre figli che simulano un viaggio in Francia per realizzare il desiderio del papà ormai gravemente malato. Un'idea che però servirà ai tre fratelli anche a ricomporre il proprio puzzle interiore e a riconciliarsi con il genitore e con se stessi.

Il film sarà in programmazione anche al nuovo cinema Lux di Aprilia che domenica 21 gennaio, nella proiezione delle ore 20:30, vede in sala ad incontrare il pubblico proprio la bella Chiara Francini.

Interessante la vicenda che ha ispirato l'opera, e a citarla con queste parole è Pieraccioni: "Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono davvero col padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono dieci ore non uscendo quasi mai dal loro podere. Il film sarà dedicato a loro. E a tutti i sognatori".

Ricordiamo che il Cinema Lux Aprilia si trova in via Pontina, al km 45.700.