Tonka, la celebre gelateria artigianale di Aprilia, vola tra le eccellenze. Si è aggiudicata infatti i tre coni nella guida delle migliori gelaterie 2024 del Gambero Rosso. Un nuovo, grande riconoscimento per Valerio Esposito, appassionato artigiano e Maestro del gelato non nuovo ai riflettori e più volte nel corso della sua professione salito sul podio.

Era ancora molto giovane quando divenne campione regionale del Gelato World Tour 2016, per poi vincere il Festival del Gelato Artigianale nel 2020, e anche il Premio per la Valorizzazione delle Produzioni Locali.

I tre coni conquistati ora lo proiettano verso quella vetta dove siedono i maestri delle eccellenze del settore.

Non ha nascosto la sua emozione, Valerio Esposito, che ha commentato con queste parole: "Non nego di aver sognato di raggiungere questo successo per molto tempo. Non lo vivo però come un traguardo ma come uno sprone a continuare su questa strada che, oggi, so per certo essere quella giusta. Per me il lavoro è sempre stato espressione di etica e occasione di crescita personale. È un momento molto intenso della mia vita e voglio dedicare questo premio alla mia famiglia che lavora ogni giorno con me: ai miei genitori che hanno creduto sempre in me trasmettendomi valori importantissimi, a mio figlio e a mia moglie Jennifer, compagna di vita e di lavoro che oggi non è qui perché a giorni mi renderà nuovamente papà".