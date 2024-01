Giusy Ferreri ha scelto Latina per il suo nuovo progetto musicale "Bloom", ed è stata ospite Latina Film Commission. Sono due i videoclip che la cantante palermitana ha girato qui. Due brani musicali prodotti da Steve Lyon, storico sound engineer dei Depeche Mode e dei The Cure. I video sono stati realizzati dalla casa di produzione VonJako per la regia di Jako, al secolo Andrea Giacomini, regista pluripremiato che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Vasco Rossi - solo per citarne alcuni - che è giunto appositamente in terra pontina per collaborare con la Latina Film Commission sul progetto di Giusy Ferreri. Il Presidente della LatinaFilmCommission Rino Piccolo ha ricevuto anche la gradita visita della Manager di Giusy Ferreri, Arianna D'Aloja, storica responsabile della Sony Music Italia che ha commentato così la collaborazione "È stato un grande onore ospitare Giusy Ferreri, una delle voci più originali e amate del panorama musicale italiano, e siamo orgogliosi del fatto che nei prossimi videoclip del suo album ci sarà anche un pezzo di Latina."