La stessa titolare ha espresso il suo grande entusiasmo e la sua gioia per questa esperienza nell'evento di spettacolo più importante d'Italia. Un impegno importante che ha portato il centro clinique di Cassino ad occuparsi dell'immagine de "Il Volo", un gruppo dal successo internazionale amati e apprezzati in tutto il mondo. E proprio la loro presenza scenica è stata particolarmente apprezzata da tutti gli addetti ai lavori.

Particolarmente soddisfatta per i risultati raggiunti nel corso della kermesse canora la fondatrice del centro, Cecilia Mezzanino, che ha affermato: «Nei giorni successivi ai trattamenti, i ragazzi sono stati esposti a diversi eventi, quali il green carpet del Festival di Sanremo prima dell'inizio delle varie esibizioni e interviste, poi con Fiorello, fino ad arrivare all'esibizioni sul palco, dove si presentavano con una pelle super glow effetto luminoso e ad oggi ancora ci ringraziano per il lavoro svolto».

«Il compito non era semplice: ciascun artista aveva esigenze specifiche e un tipo di pelle unico – spiegano - Tuttavia, grazie all'esperienza e alla competenza del team di professionisti del centro, ogni dettaglio è stato curato con attenzione. Gianluca Ginoble, con la sua pelle di porcellana, ha beneficiato dei trattamenti nutraceutici avanzati, supportati dalla tecnologia Define dell'azienda InMode. Questi trattamenti, combinati con i prodotti cosmeceutici di alta qualità forniti da ZO Skin Health, hanno contribuito a rimpolpare e illuminare la sua pelle, garantendo una performance impeccabile sul palco. Piero Barone, già attento alla sua beauty routine, ha beneficiato del resurfacing mirato grazie alla tecnologia InMode. I prodotti ZO Skin Health hanno svolto un ruolo chiave nel mantenere la sua pelle luminosa e distesa durante le esibizioni. Ma è stato Ignazio, con la sua storia di acne e cicatrici, a presentare sfide uniche. Grazie alla tecnologia avanzata di InMode e ai prodotti ZO Skin Health, il team del Centro Cecilia Mezzanino Clinique è stato in grado di fornire trattamenti personalizzati che hanno migliorato visibilmente la texture della sua pelle, garantendo risultati straordinari».

