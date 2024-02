Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del Carnevale Apriliano organizzato dal Comune e della Pro Loco. Oggi dalle 14.30 (martedì 13 febbraio 2023) i carri allegorici realizzati dagli artigiani delle Botteghe del Carnevale e i gruppi mascherati a seguito, sfileranno per le vie del centro. Il corteo partirà da piazza Roma per poi percorrere via degli Oleandri, piazza Benedetto Croce, via Galileo Galilei e via dei Lauri per raggiungere il palco allestito in piazza Roma. I giganti di cartapesta sono arrivati in questi minuti in piazza Roma: da Super Mario Bros del gruppo Palladinelli a Metamorfosi del quartiere Primo, dalla "Piccola bottega degli orrori" degli amici di Vallelata al dio Nettuno del quartiere Toscanini, fino a Joker del quartiere Carroceto e Tritone del gruppo Passione Equestre. Saranno sei in tutto i carri allegorici delle botteghe in gara (Carroceto, Toscanini, Vallelata, Quartiere Primo, Associazione Arti e Mestieri gruppo Palladinelli e Passione Equestre) che si contenderanno il Palio 2024. Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024, compatibilmente con le condizioni meteo, si replicherà con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, recuperando gli eventi in programma per lo scorso fine settimana e annullati a causa del maltempo. Domenica 18 febbraio, per consentire il passaggio e la sosta dei carri, in accordo con la Pro Loco di Aprilia e l'assessorato alle attività produttive, il Mercatino della terza domenica del mese verrà spostato da piazza Roma in piazza Marconi.