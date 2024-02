Piazza Mazzini piena colori, coriandoli e musica con bambini ma anche mamme e papà in maschera. È stato un pomeriggio di grande festa quello del Martedì Grasso a Terracina. La giornata è iniziata con le note suonate dal Corpo Bandistico Città di Terracina che da viale della Vittoria ha raggiunto piazza Mazzini, dove si è tenuta l'esibizione delle Majorettes. A seguire l'esibizione del clown "Carotina", che ha proposto il suo spettacolo magico, e poi la musica della deejay con la cosplayer di Barbie che ha cantato sul palco, dove hanno sfilato tutti i bimbi in maschera. E poi gli stand con le bombe calde per tutti i bambini, offerte da alcune pasticcerie della città.

«È stato bello vedere tanta partecipazione, con una comunità unita in un divertimento sano. Bello vedere le tante maschere e i sorrisi dei bambini ma anche dei loro genitori e di tutti quelli che hanno voluto partecipare a questa bella giornata. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questo evento, che hanno partecipato, e poi le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e la Protezione Civile che hanno garantito la sicurezza di tutti noi», ha dichiarato l'Assessore ai Grandi Eventi e al Turismo Alessandra Feudi.

«A Terracina si torna a festeggiare il Carnevale. Dopo la sfilata dei carri anche la festa del Martedì Grasso. I bambini sono stati i protagonisti assoluti, ma è stato un grande piacere vedere Piazza Mazzini piena di gente di ogni età arrivata per stare insieme e divertirsi all'insegna del divertimento. Grazie a tutti quelli che hanno permesso la riuscita», ha dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti.