Un consolidato duo brillante arriva da stasera fino a domenica al Teatro Moderno di Latina, nell'ambito della stagione di prosa diretta con successo da Gianluca Cassandra. Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, al loro quinto spettacolo che li vede recitare insieme, sono pronti ad allietare il pubblico pontino con l'esilarante ‘Plaza Suite' del celebrato autore Neil Simon, per la regia italiana di Ennio Coltorti.

Protagoniste della rappresentazione teatrale sono tre diverse coppie sempre interpretate da Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, in ambiti altrettanto differenti, che affrontano imbarazzi, problemi, inciampi, piccole tragedie e situazioni divertenti in una lussuosa suite del Plaza.

Una suite regale di un hotel considerato "l'Olimpo", la dimora degli dei. Lusso, agi e benessere non impediranno però problemi e inconvenienti, inconvenienti che daranno vita a situazioni davvero comiche.

Le vicende rappresentate narrano dalla crisi di coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione, alla relazione clandestina tra due vecchi compagni di scuola, fino ai genitori che tentano di convincere la figlia a sposarsi, facendola uscire dal bagno in cui si è rinchiusa il giorno delle nozze. Plaza Suite è davvero un classico intramontabile di Neil Simon, drammaturgo e sceneggiatore statunitense, autore brillante tra i più rappresentati al mondo.