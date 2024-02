I carri allegorici del Carnevale Apriliano tornano a sfilare per le strade del centro. Questo pomeriggio da via degli Aranci è partito il corteo dei gruppi mascherati e delle opere d'arte realizzate dalle botteghe del Carnevale, i giganti di cartapesta sfileranno lungo via degli Oleandri, piazza Benedetto Croce, via Galilei, via dei Lauri e piazza Roma dove sosterranno durante la notte. Sei in tutto sono i carri a contendersi il Palio 2024: "Metamorfosi" del quartiere Primo, "La Piccola Bottega degli orrori" degli amici di Vallelata, il dio Nettuno del quartiere Primo, Super Mario Bros dell'associazione Arte e Mestieri (gruppo Palladinelli), Il Giullare delle botteghe di Carroceto e Tritone del gruppo Passione Equestre. I carri torneranno a sfilare poi anche domani (domenica 18 febbraio) alle 14.30 da piazza Roma, percorrendo via delle Margherite, via Umbria, via dei Lauri per tornare in piazza Roma. I cittadini potranno partecipare alla votazione fino alle 23.59 di oggi (sabato 17 febbraio) sulla pagina facebook della Pro Loco di Aprilia (https://www.facebook.com/prolocoaprilia).