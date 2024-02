Ultima festa della polenta nelle borgate di Sermoneta. Domani (domenica 18 febbraio) nel parco "Scarabeo" a Sermoneta Scalo è in programma l'appuntamento con la polenta, inizialmente previsto per domenica scorsa e rinviato per il maltempo. A organizzare la festa è il comitato Caracupa con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Il programma prevede l'inizio della preparazione della polenta alle ore 7, la santa messa alle 10.00 e, alle 12.30, la distribuzione del prelibato piatto, condito con salsiccia e broccoletti.

Nel pomeriggio alle ore 15 esibizione degli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. «Una opportunità di socialità e di condivisione del nostro piatto tipico, preparato con la ricetta tradizionale e insignita del marchio di Denominazione Comunale di Origine Deco», spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, invitando cittadini e visitatori a partecipare. Si chiude così una manifestazione itinerante iniziata il 21 gennaio al centro storico e a Doganella di Ninfa, il 28 gennaio a Tufette, il 4 febbraio a Pontenuovo.

Quella di domani sarà anche l'occasione per tornare a frequentare l'area verde pubblica di Sermoneta Scalo, la cui gestione è stata affidata al Comitato Caracupa attraverso una convenzione con il Comune di Sermoneta.