Edoardo Leo salirà sul palco del Teatro D'Annunzio di Latina venerdì 10 maggio (ore 21) con lo spettacolo "Ti racconto una storia" (letture serie e semiserie), accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, nell'ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuta dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci. Il reading-spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent'anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all'occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. I due artisti si esibiscono portando non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (da Stefano Benni, ad Italo Calvino, da Gabriel Garcia Marquez, ad Umberto Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei. Durante la performance Edoardo Leo sceglierà le storie da un librone dove sono raccolti stralci di giornale, di cronaca, fax tramandati in famiglia, sketch, e brani da Alessandro Baricco, dall'amico cineasta Massimiliano Bruno, dallo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo. I biglietti per lo spettacolo sono già in prevendita, disponibili on line su ticketone. Infoline: 0773 652642 oppure mandare un'email all'indirizzo teatrodannunziolatina@gmail.com.