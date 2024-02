Hanno ragione. L'amore è rivoluzionario in un tempo che parla di guerra, di femminicidi e di violenze, di edonismo e di narcisismo, di isolamento e mancanza di empatia, di indifferenza. Un tempo in cui ricevere una gentilezza è un dono straordinario, e provare emozioni una spia di fragilità. Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito hanno deciso allora di essere dei "sovversivi", e di portare la loro rivoluzione d'amore sul palco di un teatro al grido di "Vasame", nel segno di un sentimento che per il cantautore e chitarrista napoletano "regge l'universo ed è linfa vitale", e per l'attrice partenopea bisogna ritrovare e riscoprire, ancor più in un momento come quello che stiamo vivendo.

Amore: i due interpreti ne svelano le infinite declinazioni e danno vita così a uno spettacolo elegante, ironico, romantico che sta girando l'Italia incassando meritatissimi sold out, un lavoro teatrale scandito da musica e parole, sonorità e ritmiche sincere, versi, pittura e poesia.

"Marisa intrattiene con racconti di vita scritti da grandi autori, storie, poesie, monologhi divertenti e canzoni, mentre Enzo incanta (il titolo Vasame è quello di una sua bellissima canzone) con la musica, quella a sua firma e quella della tradizione classica napoletana, da Senza Voce a Cu'mme, da Passione a Scetate, Era de maggio, Napule, ‘O mare e tu", annunciano le note di sala. L'incontro di due appassionati protagonisti dà origine quindi a un connubio perfetto di melodia e arte che rimbalzano dall'uno all'altra, con naturalezza e divertimento, per condividere con il pubblico in sala una medesima speranza, generare cioè una rivoluzione interiore che arricchisca lo spirito, perché - come ha dichiarato Gragnaniello in una recente intervista a Musicando Live -, "l'arte non passa mai per gli ‘uffici' della razionalità".

La regia impeccabile è di Massimo Venturiello, e lo spettacolo si avvale del contributo dei musicisti Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni.

"Vasame - L'Amore è Rivoluzionario" la sera del 9 marzo (ore 21) sarà al Teatro D'Annunzio di Latina, nell'ambito della Stagione di Prosa nata dalla collaborazione tra il Comune capoluogo e l'Atcl, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic, Ministero della Cultura e Regione Lazio. Bello l' invito al sentimento più semplice e complesso che forse, chissà, è la chiave di tutto.