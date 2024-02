Teatro D'Annunzio di Latina pieno per Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico, content creator che spiega ai più giovani (ma non solo) cosa è la fisica e quanto sia presente nella nostra quotidianità. Evento organizzato da Prima Effe Feltrinelli, del Comune di Latina, degli insegnati che hanno partecipato preparando i ragazzi. A portare i saluti del sindaco Celentano, erano presenti il vicesindaco Carnevale e l'assessore all'istruzione Tesone. Tante le domande degli alunni presenti - hanno partecipato le scuole Da Vinci, Alessandro Volta e Pacificis-De Magistris di Sezze - che spaziano dai fisici che hanno segnato la storia, alla scuola, l'insegnamento, quanto cellulari e social hanno segnato il nostro quotidiano. Seguito da milioni di follower sui social, Schettini con parole semplici e video coinvolgenti, tra esperimenti e momenti a scuola, ha reso la fisica chiara e comprensibile. Tante anche le collaborazioni, come con Benedetta Rossi, Giorgio Parisi, fisico Premio Nobel, firma la prefazione del suo libro.

