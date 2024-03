Prenderà il via con una data zero, il prossimo 21 marzo dal teatro Europa di Aprilia, la tournée teatrale celebrativa di Amedeo Minghi dal titolo "40 anni da 1950". Il maestro torna a calcare i palcoscenici italiani a quattro anni di distanza dall'ultimo live. "40 anni da 1950" è un viaggio tra i tantissimi successi che hanno contraddistinto la sua lunghissima e prolifica carriera, tra questi "La vita mia, "L'immenso", "Cantare è d'amore", "Vattene Amore". Canzoni iconiche che hanno lasciato il segno nel panorama autoriale.

Durante il tour Minghi presenterà per la prima volta anche alcuni brani inediti che saranno inclusi nel nuovo album, in uscita il prossimo autunno. Tra questi "Non c'è vento stasera", che dal 15 marzo si potrà ascoltare anche in radio.

Sul palco con Minghi in teatro ci sarà un quartetto d'archi e una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria. Voci: Rosy Messina e Giordano Spadafora. I biglietti sono in prevendita sul circuito TicketOne o su bertilive.com.