Un monologo scritto e interpretato da Stefania Paternò con la partecipazione di Richard Wolf, è lo spettacolo che Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Lazio insieme a Croce Rossa Italiana - Comitato di Latina, hanno deciso di portare in scena per la Giornata dell'Otto Marzo, ottenendo il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Latina e del Forum del Terzo Settore Lazio.

È il giorno della festa della donna, ma questo anniversario resta segnato dai femminicidi e dalle storie di soprusi fisici e psicologici che continuano a riempire le pagine della cronaca. I numeri sono agghiaccianti e le risposte non riescono a essere risolutive. Di violenza si parla anche in "Briciole, one woman show", del quale Stefania Paternò è autrice e interprete. Di violenza nelle sue innumerevoli declinazioni, e di quella che si sviluppa all'interno di relazioni sentimentali. Il tono del monologo è però volutamente teso ad esorcizzare il dolore.

Lo spettacolo, che sarà ospitato al Teatro D'Annunzio di Latina (ore 20:30), invita a riflettere. Il presidente del Comitato di Latina Giancarlo Rufo lo sottolinea con queste parole: «Noi siamo onorati per questo evento che ha la sua importanza proprio per il messaggio che vuol veicolare. Il mio appello è a non lasciarsi sfuggire questa occasione: venite a teatro, perché sarà anche un modo per far del bene ai più bisognosi. Il ricavato sarà devoluto infatti per le attività di Inclusione Sociale del Comitato CRI di Latina». La prevendita si è aperta presso la sede CRI di Latina in via Ezio 73, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 18 - 19.30, e il sabato dalle ore 10 alle 12.