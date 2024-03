"L'obiettivo è la risata, ridere di tutto, anche della fame. Una risata che esorcizza tutto, persino la morte". Da venerdì 15 a domenica 17 marzo al Teatro Moderno di Latina torna ad aprirsi il sipario per la Stagione di prosa che presenta la divertente farsa del grande Peppino De Filippo "Miseria Bella" con Francesco Procopio ed Enzo Casertano. La storia narra di due fratelli artisti, squattrinati tanto da patire la fame, in una casa dove ci piove dentro. Gli capita una commessa per realizzare un musical, e cercano di farsi dare un anticipo ma senza riuscirci.

Poi arriva una donna... Lazzi, gags e giochi comici la fanno da padroni in uno spettacolo nel segno della tradizione del teatro napoletano di fine ottocento. "Un teatro di evasione - leggiamo nelle note di sala - di cui si sente estremo bisogno in questo periodo storico".