Al Teatro Moderno di Latina, il prossimo 12 aprile, rivive la leggenda di Lucio Battisti grazie all'omaggio di Roberto Pambianchi & Band.

"Battisti Legend" è lo spettacolo dedicato alla sua memoria, un tributo all'eredità musicale che ci ha lasciato, un momento di musica e arte che alla performance live abbina proiezioni visive e una narrazione avvincente così da condurre il pubblico nella vita e dentro i brani dell'indimenticanile artista.

La scaletta scelta da Pambianchi include successi che hanno definito un'intera generazione, ma anche canzoni meno note e brani che Battisti ha scritto per voci femminili, esaltati dalla bellezza di un assolo di sax o di chitarra.

Roberto Pambianchi, anima e frontman del gruppo Battisti Legend, conosce il cantautore reatino alla perfezione, e a lui ha dedicato la sua vita, tanto da essere considerato tra gli interpreti più importante delle sue canzoni. Tutto ha avuto inizio alla morte di Lucio Battisti, il 9 settembre del 1998. Una notizia che in Pambianchi provoca un enorme dolore, tale da spingerlo a contattare l'autore dei testi degli ultimi dischi di Lucio, Pasquale Panella. Questa conoscenza, e l'apprezzamento di Panella per le interpretazioni di Roberto, gli aprirono le porte di esibizioni in piazze, locali e in tivù grazie anche a una seconda conoscenza, quella con Michele Bovi, giornalista e scrittore di spicco che ha subito creduto in lui. Nel 2011 Pambianchi pubblica il suo primo album "Volo Libero" e dà il via a un lungo tour. Con la sua band ha percorso l'Italia portando la magia e l'energia di Battisti sul palco di numerosi teatri e in occasione di grossi eventi musicali. È così da oltre 20 anni, la passione di Roberto non cambia, come quel maniacale perfezionismo che dedica agli arrangiamenti e agli accordi.

Pambianchi, voce e chitarra acustica, sarà accompagnato da Davide Papaleo alle chitarre, Alberto Biasin al basso e contrabbasso, David Forti al pianoforte, Gabriele Morcavallo alla batteria e alle percussioni. Coriste: Percento Musica Chorus.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone e sul sito del Teatro Ghione.