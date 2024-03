Tutto pronto nell'aula consiliare di Gaeta, dove domani alle 11 si terrà un doppio appuntamento all'insegna della letteratura e dell'incontro con gli autori, partendo dai miti dell'antichità dell'uomo con Circe, per arrivare al 20esimo secolo con una storia che sa di leggenda, quella di Rocky Marciano.

Gli incontri, inseriti nell'ambito del "Gaeta Blu Book, Natura e Mito", verteranno su "Sulle Orme di Circe" a firma di Stefano Orsini e "Rocky Marciano" di Dario Ricci.

L'appuntamento, che vedrà presenti il campione Federico Colanino e gli autori dei libri, entrambi editi dalla Lab DFG, sarà aperto dai saluti del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dell'assessore allo sport di San Felice Circeo Felice Capponi e del presidente di Cethegus scpa Leonardo Valle. Modera Antonino Marzullo.

Sulle orme di Circe

"La voce della Maga Circe arriva ai cuori di chi sa ascoltarla". Questo volume racchiude non solo due storie che si uniscono, bensì un dettagliato viaggio alla scoperta degli splendidi luoghi e della natura sconfinata del Circeo.

Sulle orme di Circe – Storie di vita e di sport all'ombra della Maga è un inno alla corsa, alla natura, all'amore e a un posto del cuore che ognuno di noi ha dentro di sé. Ai capitoli in cui la Maga, Flavio e Nicole si avvicendano sul promontorio si alternano quadri che narrano le esperienze di vita del protagonista e autore Stefano, in una storia dove introspezione, avventura, dialoghi veri e immaginari ci guidano lungo il percorso della Maratona Maga Circe, tra mito e posti unici tutti da scoprire. Prefazione di Jacopo Volpi.

Stefano Orsini (Roma, 1969) giornalista professionista dal 1997 e una laurea in Giurisprudenza nel cassetto, fa parte della redazione di RAI Sport. È al suo quinto libro e nel gennaio 2023 è stato nominato Testimone e Ambasciatore della bellezza del comune San Felice Circeo.

Rocky Marciano

Imbattuto. Imbattibile. È Rocky Marciano (1923-1969), l'unico peso massimo della storia a concludere la sua carriera senza sconfitte: 49 match vinti, di cui 43 per k.o. A cento anni dalla nascita del grande campione americano figlio di emigranti italiani, Dario Ricci ripercorre la sua vita e la sua carriera alla ricerca delle tracce che ancora restano di questo mito. Cosa sopravvive oggi di Marciano? Come viene preservato il suo ricordo? Cosa invece è destinato a perdersi, o si è già perso, nel tempo? E come raccontare oggi un mito dello sport? Un viaggio da Ripa Teatina, piccolo borgo abruzzese da cui a inizio Novecento partì Quirino Marchegiano, futuro padre del campione, a Brockton in Massachusetts, dove nacque Rocco/Rocky; da San Bartolomeo in Galdo, vicino Benevento, da dove era emigrata la madre Pasqualina, fino ad Assisi, oggi capitale della boxe italiana. Senza poi dimenticare il match "virtuale" tra Marciano e Muhammad Ali, che ancora oggi sopravvive online a entrambi. Un viaggio dentro e intorno alla vita, ai luoghi, al mito del "bombardiere di Brockton". Prefazione di Valentina Clemente.

Dario Ricci (Roma, 1973) è una delle voci dello sport più note di Radio 24 – Il Sole 24 Ore. Come inviato di Radio24 e del Gruppo24Ore ha seguito Europei e Mondiali di calcio, Olimpiadi invernali ed estive, Mondiali di nuoto e di atletica. Conduce Olympia-miti e verità dello sport (in onda su Radio 24 ogni domenica alle 16:30), con cui ha vinto lo Sport Media Pearl Award 2015, il premio Carlo Monti e l'Overtime Radio Festival 2017, oltre altri riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio USSI "Lo sport e chi lo racconta" 2021 e due argenti e un bronzo agli AIPS Sport Media Awards. Scrittore e saggista, con questo volume dedicato al mito di Rocky Marciano inaugura la sua collaborazione con Lab DFG.