Pochi giorni ancora di attesa e verranno pubblicate le opere finaliste del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina, selezionate da una giuria di esperti capitanata dal Maestro Franco Fontana e composta dalla fotografa specializzata nel ritratto Laura Zanon e da Stefano Unterthiner, primo italiano nella storia della fotografia moderna a lavorare su incarico di National Geographic.

Gli scatti dal 4 al 28 aprile saranno esposti negli spazi del Museo Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco, dove la sera del 13 aprile avrà luogo la cerimonia finale che vedrà proclamare il vincitore assoluto, destinatario del premio da diecimila euro, e conferire le tre menzioni speciali per Miglior luce, Migliore prospettiva e Migliore significato (2500 euro ciascuna).

Non sarà unicamente la mostra però a richiamare l'attenzione, ma anche gli interessanti eventi collaterali che impreziosiscono il contest. Latina Mater Ets ha annunciato ieri i Workshop.

Il 18 aprile, dalle ore 9 alle ore 17, focus con Fabio Mirulla - Canon ambassador e fotografo dell'anno - su "Fotografia di matrimonio: è la storia che conta". Mirulla affronterà più argomenti, spaziando dall'attrezzatura necessaria alla ricerca dell'ispirazione, dalla relazione con la coppia al racconto della storia, dalla ricerca di uno stile al fulusso di Lavoro.

Il concorso strizza l'occhio anche all'infanzia, e annuncia per domenica 21 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 17, il laboratorio gratuito "Lei" e "Lui" (ideale per bimbi di 7 anni) a cura di Cinzia Ghigliano.

Si parlerà invece di Intelligenza Artificiale applicata alla fotografia, dalle ore 15:30 alle 18:30 di sabato 27 aprile, e a farlo sarà Gianluca Catzeddu che proverà a fornire risposte ai tantissimi dubbi che riguardano l'era digitale e i cambiamenti che verranno. Catzeddu fa parte degli AdobeGuru, il gruppo di esperti ufficiali in ambito Digital Imaging, che svolgono in tutta Italia attività di dimostrazione software, seminari e vari tour di lancio dei prodotti Adobe.

Per partecipare alle varie iniziative la prenotazione è obbligatoria all'indirizzo mail info@concorsointernazionalefotografia.it.