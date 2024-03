Quinto appuntamento con "Le parole dei talenti", la rassegna letteraria a cura di Marco Checchinato e Angelo Tozzi che ogni giovedì, alle ore 18, si svolge negli spazi del bar Poeta di Latina. Il 21 marzo è protagonista la scrittrice e poetessa Lucia Fusco, originaria di Roma ma da anni residente a Sezze, con il suo "Come acqua amara. Sezzesi, Susaroli, Pipernesi e Cispadani". In questa opera ci consegna una saga familiare italiana, "storie accadute davvero che raccontano i passi di un cammino spesso aspro e difficile, intrapreso da diverse generazioni che hanno attraversato il tempo e a volte anche l'oceano pur di trovare sollievo alla propria sete di giustizia, riscatto, vita"

