Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Incontri di marzo" a Sermoneta, con un intenso programma predisposto dall'amministrazione comunale che vede iniziative culturali che spaziano dal cinema alla storia, dall'arte alla tradizione.

Oltre a convegni e mostre, l'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Meraviglia ha organizzato una visita guidata molto particolare, alla scoperta della storia e degli aneddoti del borgo attraverso le pietre.

Domenica 24 marzo è la volta di "Sermoneta: pietre parlanti": una guida autorizzata farà viaggiare indietro nel tempo alla scoperta dell'incantevole borgo medievale raccontato dalle sue stesse pietre, attraverso segni e simboli nascosti tra muri e monumenti. Dalla scimmia di Porta Annibaldi alle tracce del passaggio dei templari: si scopriranno storie incredibili, vicende di secoli fa e aspetti curiosi e poco noti di Sermoneta e del medioevo. Info e prenotazioni 338/9685797.

«Abbiamo pensato a un programma per far conoscere più da vicino il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso "esperienze" culturali – spiega il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli – occasioni di incontro e di socialità in un ricco e variegato programma. Vi aspettiamo numerosi a Sermoneta».