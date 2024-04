Inguaribili performers anche lontano dalla videocamera, i "Casa Abis" - al secolo Gabriele Abis e Stella Falchi -, arriveranno sotto i riflettori del Teatro Europa di Aprilia il 13 aprile. Durante lo spettacolo che li vede protagonisti, si assisterà ad una sorta di viaggio nel tempo per conoscere e riconoscere vite di grandi coppie del passato.

Quasi un milione di iscritti ai loro canali, i due attori romani sposati nella vita e sul palco, sono stati definiti a più riprese i nuovi "Sandra e Raimondo": "Ne siamo veramente onorati - hanno commentato -, per noi loro due Sandra e Raimondo sono stati e sono delle istituzioni». I biglietti per "Casa Abis" sono disponibili su ticketone.it e bertilive.com Appuntamento alle ore 21.