Fresco di stampa, sarà disponibile nelle librerie e online sulle varie messaggerie il prossimo 26 aprile. Mercoledì 24 aprile, a partire dalle ore 17, prima nazionale al Circolo Cittadino di "Volevo giocare nella Lazio", l'ultimo lavoro letterario del collega Gianluca Atlante. Un ritratto di Vincenzo D'Amico, figlio di Latina, protagonista con Lazio del primo scudetto stagione '73-'74, indimenticato giocatore scomparso il 1 luglio dello scorso anno. Al Circolo Cittadino, il prossimo 24 aprile, sarà presente l'aquila Olimpia e il suo falconiere, Juan Bernabé. Oltre a loro campioni del passato, ex compagni di squadra, persone che hanno contribuito alla stesura di questo libro.

Vincenzo d'amico, "O'Rey di piazza Roma", il suo innato talento, il grande numero 10 della storia del nostro calcio a non aver messo d'accordo il proprio talento con l'azzurro della nazionale. L'oratorio salesiano della sua città, amata e difesa: Latina. La Lazio, l'infortunio al ginocchio, lo Scudetto a diciannove anni con una squadra "dannata", il viaggio lampo a Torino, sponda granata, il ritorno al capezzale di una Lazio in balia di mari agitati. I due gol in un Derby impari, i tre al Varese per evitare la Serie C, la famiglia, i figli e l'amore per Simona, la compagna dell'ultimo viaggio, dal Portogallo in paradiso. La famiglia, il fratello Rosario e i figli Matteo e Niccolò. La storia di un uomo capace di illuminare a giorno campi in erba e pozzolana. Il romanzo di un calciatore d'altri tempi.