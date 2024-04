Il 13 aprile in concerto Il Canto delle creature per Don Peppe Diana Sparagna con i solisti dell'Opi In una chiesa simbolo della provincia di Caserta, a 30 anni dal martirio del sacerdote ucciso

Se la musica è riscatto, allora l'appuntamento di sabato 13 aprile in una chiesa simbolo della provincia di Caserta è qualcosa di più e di diverso da un concerto dell'apprezzato Ambrogio Sparagna e del gruppo che lo accompagna. Infatti è il «Canto delle creature per don Peppe» a 30 anni dal martirio di don Peppe Diana deciso dal clan dei casalesi. Partendo dall'esempio del Cantico delle creature, la tradizione sacra popolare ha accolto nel suo ampio repertorio musicale una serie di componimenti che descrivono la bellezza e la grandezza del Creato. S In questo Concerto-preghiera il Mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo è accostato al martirio di don Peppe Diana mediante l'impiego di laude e canti popolari che descrivono i momenti salienti della Passione, come il dolore di Maria nel vedere il Figlio crocifisso, e composizioni originali che narrano le ultime ore della vita di don Diana. Un racconto sonoro appassionato, mistico e popolare, in cui la testimonianza. Una composizione ispirata, che si avvale anche della collaborazione di Salvatore Cuoci, Raffaele Sardo e Salvatore Nappa, che ci trasporta in un viaggio verso la ricerca del profondo valore dell'esistenza umana. Il concerto si terrà alle ore 20 nel Chiostro del Santuario della Madonna di Briano a Villa di Briano. Il Canto delle Creature per don Peppe nasce da un progetto originale di Ambrogio Sparagna, con i Solisti dell'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

