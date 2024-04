Prosegue la Stagione di prosa del Teatro D'Annunzio di Latina, curata dal Comune con l'Atcl, circuito multidisciplinare sostenuto da MIC e Regione Lazio. Il 12 aprile alle ore 21 va in scena "Una compagnia di pazzi", commedia scritta e diretta da Antonio Grosso, anche attore sul palco insieme ad Antonello Pascale, Francesco Nannarelli, Gioele Rotini, Gaspare di Stefano e Natale Russo.

La pièce si presenta come ""un inno alla dignità umana ambientato in un manicomio, una sorta di microcosmo salvifico dove vive questa ‘compagnia' di anticonformisti, anticonvenzionali, rappresentanti di una libertà perduta mentre fuori imperversa una guerra disumanizzante".

Una commedia dolce-amara che tratta il tema della libertà come diritto inalienabile per l'essere umano e non concessione, con la solita ironia che caratterizza oramai da anni i testi di Antonio Grosso. Biglietti online su ticketone.it Infoline: 0773652642.