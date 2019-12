"Un Natale che sa di Rodari" è il titolo del tradizionale concerto di Natale promosso dalla sezione ad indirizzo musicale dell'Ic Matteotti di Aprilia e dalle classi quinte della primaria del plesso Deledda. Il concerto che vedrà l'esibizione di circa 200 bambini si terrà mercoledì 18 dicembre al teatro Europa di Aprilia in via Giovanni XXIII alle ore 18.30. Il ricordo quest'anno va a Gianni Rodari, scrittore, poeta, giornalista, amante della musica, viaggiatore, divulgatore pedagogico. Il 23 ottobre 2019 sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per l'anniversario dei 100 anni dalla nascita del poeta. Il coro Matteotti Junior composto dai bimbi della primaria canterà due poesie di Gianni Rodari "Il gioco dei se" e "anno nuovo" musicati dal maestro Tullio Visioli, le classi quinte della Deledda reciteranno delle sue poesie e filastrocche incentrate sul Natale, seguite da canti della tradizione popolare accompagnati dai docenti di strumento della sezione ad indirizzo musicale Riccardo Toffoli (pianoforte), Bruno Soscia (Clarinetto), Francesco Deantoni (violino), e dall'insegnante di batteria dell'associazione Kammermusik Roberto Erdas nonché diretti dall'insegnante di musica Gabriella Vescovi. A seguire il coro Matteotti e l'orchestra Matteotti composti dalla sezione ad indirizzo musicale della secondaria che suonerà tre brani: Inno Matteotti, Libertango e White Christmas. Il concerto sarà dedicato a Roberto Fiorentini, ragazzo di 32 anni al quale la vita ha tolto le speranze del futuro. Giovane studioso, ricercatore universitario, cittadino modello e impegnato attivamente nella vita sociale apriliana Roberto Fiorentini ha accettato una proposta lavorativa di ricerca presso la prestigiosa università di Washington. Da poco trasferitosi in America, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Fiorentini ha piantato proprio a settembre un albero sul piazzale della scuola nella giornata dedicata allo sciopero mondiale sul clima. A lui l'istituto comprensivo promuoverà altre iniziative di ricordo.