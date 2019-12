I Vangeli non sono solo il testo sacro della Cristianità, sono anche uno straordinario deposito di storie, personaggi, passioni. Ma cosa sappiamo davvero di Maria, di Pilato, di Pietro, della folla che ascolta il Discorso della Montagna? Chi sono davvero gli uomini e le donne di quel grande romanzo polifonico che sono i Vangeli?». Un altro grande scrittore sarà ospite oggi della città di Velletri per incontrare i lettori negli spazi del Teatro Artemisio "Gian Maria Volontè": Corrado Augias. Il pubblico ascolterà quindi dalla sua voce, il perché di un libro intenso come "Il grande romanzo dei Vangeli", pubblicato da Einaudi e scritto con Giovanni Filoramo. Storie, personaggi e passioni contenute nei Vangeli - evidenzia la Mondadori Bookstore che lo ha invitato - vengono narrate dai due autori che pongono una miriade di nuovi interrogativi sui famosi personaggi passati spesso alla storia con luoghi comuni e verità tramandate. L'ingresso è libero e l'appuntamento è fissato per le ore 18. Domani, stessa città, la scena è di un altro amatissimo protagonista: Valerio Massimo Manfredi, che questa volta negli spazi del Bookstore di via Pia 9, alle ore 18.30 presenterà il romanzo storico "Antica madre" edito dalla Mondadori.