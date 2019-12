Teatro Ponchielli stracolmo domenica per la cerimonia conclusiva del Premio Immagine Latina, giunto quest'anno alla XXII edizione: un notevole e meritato successo per gli organizzatori, Associazione Nuova Immagine e Accademia Nuova Immagine, presieduti da Franco Borretti e Mario Rapanà. Tra l'altro l'iniziativa cade anche quest'anno a ridosso del Natale di Latina. Molti i premiati, che vanno ad aggiungersi ai 543 delle precedenti edizioni, e che hanno a loro volta convogliato in sala tanti amici, parenti... e fan. La manifestazione ha avuto il sostegno di Cisl Cultura Latina; Federlazio, Associazione piccole e medie imprese; Ucid, Unione cristiana imprenditori dirigenti; Coldiretti.

Dopo il saluto di Mario Rapanà, Roberto Cecere della Cisl, Francesco Berardi dell'Ucid e Franco Borretti, la ricca e articolata serata ha preso il via, condotta da Riccardo Visentin; del tavolo di presidenza faceva parte anche Rosa Petrillo, presidente Unicef Latina. Ad essi si è aggiunto in un secondo momento il sindaco Damiano Coletta, che ha avuto espressioni di stima e considerazione sia per la manifestazione che per i suoi organizzatori: in particolare l'Associazione Nuova Immagine, che con 37 anni di attività è una realtà ormai storica in una città ancora giovane come Latina. Per l'Agricoltura sono stati premiati Giacinto e Mattia Santoro Cayro, produttori di mais nella loro azienda; per la Cultura il premio è stato consegnato ad Elio Magagnoli, presidente dell'Associazione della Passione di Cristo di Sezze, attorniato da alcuni attori in costume: la direzione artistica della Passione è curata da Piero Formicuccia; premio Cultura anche per Maria Elena Martini, presidente dell'Associazione arte e cultura per i Diritti umani onlus, che ha emozionato il pubblico con il ricordo di Daniele Nardi. La giovane musicista Martina Morera, che vive e lavora in Germania ha ricevuto il Premio Giovani. Per l'Informazione, Adolfo Gente ha consegnato il premio ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Premio speciale Unicef per Emily Paolucci, piccola poetessa undicenne, brava e spigliata. Per la Musica è stata premiata Luigia Berti, direttrice della Pomm. Il Premio professioni nel mondo è stato consegnato a Valentina Di Leginio, chef; Alessia Savelli, archeologa, in questi anni in Iraq; Dante Taddia, geologo, consulente internazionale, che si è si è fatto apprezzare dal pubblico anche in veste di poeta e attore. Per le Scienze è stato premiato Marco Nardecchia, fisico e ricercatore. Lo Spettacolo ha visto premiaro Leonardo Petrillo, che ha intrattenuto da par suo gli spettatori. Infine per lo Sport il meritatissimo riconoscimento è andato al Gruppo Donna Più, Dragon Boat della Lilt di Latina, con il loro tocco di rosa. Appuntamento fin d'ora a domenica 13 dicembre 2020.