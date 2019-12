Il gospel canta il Natale, forse la proposta più coinvolgente e partecipata quando si avvicina la data della grande festa cristiana.

Domenica 22 dicembre, in doppia replica alle 18.30 e alle 21.00, presso il Teatro Fellini di Pontinia si esibirà il Voice Academy Gospel Choir. Un concerto per ritrovarsi, in un'atmosfera davvero suggestiva. Da Kumbaya ad I wont be back, da Joy ad Amazin Grace, passando per Order my steps e Happy Day, basterà lasciarsi condurre dal Voice Academy Gospel Choir lungo le tappe di un viaggio che dalla musica afroamericana raggiungerà il sound del gospel più moderno. Che tradotto significa: gioia e spiritualità, due presenze costanti nei suoni della tipica della preghiera cantata del gospel.A dirigere la formazione sarà il Maestro Giovanni Silvia, direttore del centro Voice Academy, realtà attiva che da quest'anno collabora con il Fellini, entrata a far parte di un progetto più ampio chiamato Clap, insieme a Latitudine Teatro e la Bottega degli Errori e dello stesso Teatro. Ad accompagnare il coro ci saranno Mauro Pacini al pianoforte, Piera Mussardo alla chitarra, Francesco Licciardi al basso, Mattia Sibilia alla batteria, Claudia Guarnieri e Veronica Flamini voci soliste, tutti maestri della Voice Academy.

Info e prenotazioni: Voice Academy // Clap, via Don Torello 118 Latina. Cellulari: 333 2854 651 - 0773 244817. Biglietto: 15 intero, 12 ridotto.