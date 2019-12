Sabato 21 dicembre il Circolo Cittadino, in occasione delle festività natalizie, ospiterà alle 21.15 il consueto Concerto di Natale, "Canzoni del Solstizio d'Inverno, Arie e ballate della tradizione natalizia" a cura di Marcello De Dominicis & Midnight Christmas Kids, band formata da Manuela Cascianelli (voce solista), Caterina Bono (violino), Simone Sabatino (chitarra e voce) Vincenzo Zenobio (fisarmonica e clarinetto), Pio Federici (flauti e pianoforte) Jacopo Federici (basso) e Marco Libanori (batteria e percussioni).

L'appuntamento musicale organizzato dall'associazione Hellzapoppin', in collaborazione con "Latina Città Aperta" e Radio Web Latina, quest'anno giunto alla sua 23esima edizione, vedrà la partecipazione straordinaria del grande suonatore di zampogna e flauto, Alessandro Mazziotti.

I musicisti, nel corso della serata, proporranno i tradizionali componimenti del periodo natalizio tratti da diversi repertori italiani ed internazionali, così da offrire agli ascoltatori un viaggio musicale tra le pastorali del sud dell'Italia, passando per le emozionanti Varols inglesi, le suggestive Noels francesi e i Villancicos spagnoli e dell'America Latina, senza dimenticare i gospel americani e tante altre splendide canzoni e ballate, riarrangiate in chiave moderna, ma con gli strumenti della musica popolare, da Marcello De Dominicis ed i Midnight Christmas Kids.

Il concerto, inserito nell'ambito delle manifestazioni per i 71 anni del Circolo Cittadino, offre dunque una panoramica sulla musica del Natale, che vuole essere sicuramente ricercata e differente da quelle proposte durante il periodo natalizio.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso i negozi di dischi di Latina , "Freak Out" e "Vinileria".

Per informazioni telefonare al numero 339 6290270.