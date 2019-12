Il museo Macro Asilo di Roma, in Via Nizza 138, ospita oggi alle 15.30 la band ilMatteo, che si esibirà in formazione di Duo, voce e chitarra, con Matteo Mammucari eAttilio Pampena, in un happening musicale a cura de Il Muro, il collettivo curatoriale fondato nel 2014 da un gruppo di creativi e ricercatori di Latina per indagare e promuovere le arti in un approccio interdisciplinare. La live sessione de ilMatteo è inserito nel programma del Rebirth Day Roma 2019, un ciclo di eventi, conferenze e workshpo che si terranno nel museo per l'intera giornata odierna, organizzato da Cittadellarte Fondazione Pistoletto, alla presenza di Michelangelo Pistoletto e degli Ambasciatori del Terzo Paradiso. L'evento musicale di Mammucari e Pampena sarà un momento in cui etica e poetica si fondono in un discorso indie e cantautorale, portando sonorità e ascolto attivo nello spazio del museo. La band ilMatteo, che comprende anche Michele Soldivieri alla batteria, è un gruppo indie/rock dei Castelli Romani che nasce ufficialmente nel 2012: partecipa a vari concorsi, tra cui nel 2016 il Premio Cet Autori di Mogol. Attualmente sta preparando un Ep con nuovi brani, di cui Animamia è stato il primo estratto: la band si ispira a grandi autori italiani come De André e Rino Gaetano, ma anche a gruppi come The Lumineers, Imagine Dragons, Coldplay, Lucius, Oliver Onions. Ogni brano è un frammento del processo che dovrebbe portare a riconciliarsi con la vita, nel vano tentativo di riuscire a decifrarla.