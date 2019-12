Presso il Centro sociale "Argento Vivo" di Cori si è svolta una cerimonia tesa a sancire l'intensa attività sociale e culturale svolta dal Centro stesso. Alla presenza di Giuseppe Pascale, presidente del Coordinamento territoriale pontino, nonché consigliere nazionale dell'ANCEeSCAO (associazione che riunisce i centri anziani e federanziani), del sindaco di Cori Mauro De Lillis, di rappresentanti politici di Terracina, e dei presidenti dei Centri anziani di altre comunità limitrofe, è stato riconosciuto ufficialmente il ruolo che il Centro "Argento vivo" svolge nell'organizzare iniziative che collegano gli anziani al resto della comunità corese. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato il prezioso patto d'amicizia sottoscritto fra i Centri di Cori e Terracina, che si identificano per gli stessi scopi sociali e culturali sul territorio.

Dopo un ottimo pranzo allestito dalle cuoche del Centro, e prima del taglio di una prelibata e coreografica torta, c'è stato il momento clou della manifestazione, quando il presidente territoriale Giuseppe Pascale ha letto e consegnato al presidente Enrico Todini il testo dell'elogio ufficiale dell'ANCeSCAO. In esso si legge tra l'altro: "... il successo sociale avuto dal Centro di Cori negli ultimi tre anni è di grande interesse. Riuscire a programmare, coordinare, realizzare, amministrare e gestire tutte le molteplici attività in esso svolte con successo è segno di un'ottima organizzazione e competenza. E' d'obbligo quindi comlimentarmi ed elogiare il Presidente e i componenti dell'ottimo Comitato di gestione, che operano senza alcuno scopo di lucro, con serietà e impegno. Il loro operato risulta molto apprezzato dai Soci, che lo sostengono con forza, fiducia e lealtà... Per quanto sopra descritto, va al Centro sociale 'Argento Vivo' il vivissimo elogio dell'ANCeSCAO".

Hanno quindi preso la parola il sindaco De Lillis e il presidente Todini. In chiusura il presidente ha mostrato una pergamena che sarà esposta nel Centro, con la poesia in dialetto "Jo' Centro Sociale", che lo stesso autore Tonino Cicinelli ha letto ai presenti.