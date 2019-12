Racchiuso tra le mura di Bassiano, affascinante paese dei Monti Lepini, si erge fiero il Ristorante "Il Torrione", un luogo suggestivo rimasto inalterato, nella forma e nell'atmosfera, al tempo dei cavalieri e delle dame. Domenica 22 dicembre, alle 18.00, in occasione delle festività natalizie la taverna del bastione in pietra ospiterà una serata "A tempo di valzer", con un concerto per pianoforte a quattro mani, a cura di Maurizio Aschelter e Bruno Cifra. I due musicisti volteggeranno elegantemente tra i componimenti della dinastia fondatrice del genere, da Johann Strauss, passando per Joseph Strauss, Eduard Strauss, fino a Johann Strauss figlio, il re del Valzer.

Di Strauss senior, detto "Il padre del Valzer", eseguiranno Annen - Polka op.137, Das Leben ein Tanze - Waltz op.46 e Venetianer Galop op.74.Di Joseph Strauss, invece, come da programma proporranno quattro componimenti: Aquarellen - Waltz op. 258, Vèlocipéde, Polka Schennel op.259, Deliren - Waltz op. 212, Ohne Sorgen - Polka - Schnell op.271.

Continueranno poi con l'esecuzione di tre componimenti di Eduard Strauss:Boni Frei - Polka- Schnell op.45, Doctrien - Waltz op. 79 e Froh durch die Ganza welt! - Polka - Galop op.43. La serata terminerà con l'esecuzione di alcuni dei più bei componimenti di Joseph Strauss junior, detto il "Re del Valzer", quali Tritsch - Tratsch - Polka - Schnell op.214, Rosen aus Dem Suden op.388, Unter donner und blitz - Polka - Schnell op.324 e infine, Fledermaus - Ouverture.