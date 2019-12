L'evento di lancio del 19 dicembre è stato organizzato presso l'Open Innovation Center di Unica Automotive di Fabrizio Olivier. Interesse e curiosità hanno contraddistinto la presentazione del libro "Advanced Advisory ". All'incontro, moderato dal giornalista Rai Marco Frittella, erano presenti il sindaco di Latina Damiano Coletta, il consigliere regionale Enrico Forte, l'amministratore delegato della società di consulenza Financial & Capital Advisor Sebastiano Gobbo, il direttore editoriale di Lab DFG Giovanni Di Giorgi ed il presidente di Financial & Capital Advisor Massimo Rapetto. Il libro che narra un percorso, da Adriano Olivetti ad Alain Denault, dal progresso intelligente alla lotta contro la mediocrazia, sino alla "forza delle nuove competenze" e stato scritto dal manager pontino Leonardo Valle per la nuova casa editrice pontina Lab DFG. Advanced Advisory parla del nuovo "Umanesimo digitale" e come in questo contesto sia possibile competere, innovare e vincere le nuove sfide. Spiega l'autore: "Se è vero che la tecnologia sarà preponderante nei lavori del futuro, non mancherà la componente umana. Dalla ‘manodopera' del secolo scorso- spiega Valle - si passerà alle "mentidopera" in grado di sfruttare tutti gli strumenti moderni, mettere in campo nuovi approcci all'impresa, grazie anche alla figura del ‘consulente avanzato' che racconto in questo libro". Aggiunge Valle: "L'Andvanced Advisory ha l'ambizione di diventare una nuova disciplina accademica, e proprio da questo manuale prende le mosse l'idea di trasportare e diffondere un ‘metodo' che possa essere insegnato e diffuso per migliorare il modo di fare impresa anche a beneficio di quanti, oggi, non sapendo governare l'innovazione per motivi culturali o di difficile ricambio generazionale, rischiano di chiudere la propria attività aziendale. Noi, come consulenti avanzati, ci poniamo l'obiettivo di affiancare l'imprenditore in maniera innovativa, proponendo la strada della ricerca e dello sviluppo come leva per incrementare la competitività".